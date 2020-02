Simon Mignolet: "Ik ben de gelukkigste mens van heel België"

Ja of neen voor Mignolet:

"Gelukkigste mens van Europa"

"Je weet dat Alisson wel eens geblesseerd kan terugkeren van bijvoorbeeld de Copa America, maar die jongen is zo goed dat hij na zo'n blessure meteen weer tussen de palen staat. Als er dan een ploeg naar je komt die geïnteresseerd is, dan neem je dat in overweging. Dat heb ik met Club Brugge gedaan."

In Liverpool moest Mignolet opboksen tegen de Braziliaanse goalie Alisson Becker.

"Maar het doet nu veel meer deugd om óp het veld belangrijk te zijn en te voelen dat je een aandeel hebt in een overwinning. Als we met Club een prijs pakken - en ik hoop natuurlijk dat dat er 3 zijn - dan zal dat een ander gevoel zijn dan dat ik vorig jaar de Champions League omhoog gestoken heb."

"Ik heb de Champions League gewonnen met Liverpool, dat is een mooie herinnering. Ik heb niet gespeeld in die campagne, maar ik voelde wel dat ik deel uitmaakte van de groep."

"We spelen met Club zeer veel wedstrijden, daar ben ik voor teruggekomen. Ik ben de gelukkigste mens van heel België. Nu kan ik na 1,5 jaar op de bank van Liverpool opnieuw tonen wat ik waard ben, op een moment dat ik top ben in mijn carrière."

"Zuiver in de hoek is beter dan hard en wild"

"Vaak wordt wild op doel getrapt, met de ogen dicht. Als doelman heb je niet liever. Ze laten kinderen zo hard mogelijk op doel trappen, maar het is beter om eerst zuiver te leren trappen. De kracht komt er later wel bij."

"Op die uitspraak heb ik vanuit Engeland veel kritiek gekregen. Ik wilde vooral zeggen dat Hans en Ruud zeker niet moeten onderdoen voor de manier waarop ze afwerken: Hans en Ruud kunnen de bal hard en precies naar de hoek sturen, dat is voor elke doelman heel moeilijk."

Mignolet zei vorige week in een krant dat Hans Vanaken en Ruud Vormer net zo goed afwerken als zijn ex-Liverpool-ploegmaat Roberto Firmino.

Mignolet ook te gast in de allereerste Extra Time

Het was maandagavond aflevering nummer 382 van Extra Time. Te gast in de allereerste aflevering, in augustus 2009: Simon Mignolet!



"Dat was na een wedstrijd tegen Standard, waarin ik een strafschop van Axel Witsel tegenhield. Dat was een leuk moment."

"Mijn penaltygeheim? Als ik het vertel, is het geen geheim meer, he (glimlacht). Tegenwoordig heb je heel veel beelden die je kunt analyseren, dat is een van de verklaringen."

