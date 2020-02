"Krul-truc" met Mignolet en Courtois op EK? "Geen reden om te wisselen"

Het was Filip Joos opgevallen dat de laatste penalty's in onze vaderlandse competitie bijna allemaal door het midden werden getrapt. Het was de aanleiding om hierover een boompje op te zetten in Extra Time.

Toen de statistiek dat Simon Mignolet 25% van zijn strafschoppen pakt op tafel kwam, stelde Youri Mulder de logische vraag: wat vindt hij dat bondscoach Roberto Martinez moet doen als het tijdens de kwartfinale van het EK vlak voor de strafschoppenreeks nog gelijk staat? Moet hij dan Courtois (die maar 16,6% van zijn strafschoppen redt) inwisselen voor Mignolet, zoals Louis van Gaal ooit (met succes) deed op het WK met Cillessen en Krul?

"Ik denk dat elke doelman op dit niveau capabel is om een penalty te stoppen", is het grootmoedige antwoord van Mignolet. "Zeker bij de nationale ploeg. Ik zou niet weten waarom er dus gewisseld zou moeten worden."

"Psychologisch is het wel heel vervelend voor de tegenstander", dringt Gert Verheyen nog even aan. "Je hebt er al 2 gepakt alleen nog maar met die wissel." "In het handbal is het de normaalste zaak van de wereld", werpt Mulder nog op.