Dury: "Ben zeker dat Clement geen schouderklopje geeft als wij winnen"

Dury: "Heb veel aan Vossen gedacht"

Zulte Waregem had op basis van zijn kansen en grinta een gelijkspel verdiend tegen de competitieleider, maar een late tegengoal dompelde de thuisploeg in rouwstemming. Francky Dury wou daar niet helemaal van weten.

"We zijn natuurlijk ontgoocheld omdat we dit resultaat op basis van deze match niet verdienen", zei hij voor de Sporza-microfoon. "We hebben hoog en gedurfd gespeeld en gaven niet veel weg. Wat we weggaven, hebben zij afgewerkt en dat is hun verdienste. Ik vind dat we onszelf weinig te verwijten hebben."

"We hebben 100 procent gestreden. Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze ontgoocheld mogen zijn, maar ook trots moeten zijn. Als we zo de volgende competitiematchen spelen, ben ik positief over de toekomst."

"Ik ga eerlijk zijn, ik heb veel aan Jelle Vossen gedacht tijdens de match. We moeten dat verhaal niet opnieuw oprakelen, maar ik heb enerzijds Mignolet gezet en anderzijds Vossen”, was Dury cryptisch. “Meer ga ik daar niet over zeggen. We moeten geen polemiek opzetten, dat zou flauw zijn van mij."

De prestatie van Essevee ontlokte Club-trainer Philippe Clement de uitspraak dat hij Zulte Waregem in Play-off I ziet, maar daar moest zijn collega niet echt van weten. "Schouderklopjes van een winnende ploeg aan een verliezende, daar ben je niets mee. Ik ben zeker dat hij dat niet had gezegd als wij vandaag hadden gewonnen. Ik ken dat verhaaltje. Ik heb dat 15 jaar geleden al meegemaakt toen we in de slotseconden tegen Standard verloren en Dominique D'Onofrio ook zei dat ik "een mooie ploeg had"", besluit Dury.