De maat is vol voor de Anderlecht-fans: "Open brief is een schuldbekentenis"

"Paniek binnen het bestuur"

"Het goede voetbal moet gewoon terugkomen. De titel speelt op zich niet zo'n grote rol. Het is vooral belangrijk dat er iets te zien is. De aanstelling van Vercauteren was een eerste paniekreactie. Ik begrijp dat er punten nodig zijn, maar het mag niet ten koste gaan van het goede voetbal. Dat was er wel in het begin van het seizoen en het is niet zo dat de resultaten nu zo spectaculair zijn na de trainerswissel."

"We staan voor een zware periode met 4 moeilijke wedstrijden. De resultaten vallen al niet mee, ik denk dat er wat paniek is binnen het bestuur en angst voor een eventuele reactie bij de supporters. Dat vind ik niet terecht. Iedereen beseft waar Anderlecht dit seizoen aan toe is. Ik weet niet of die brief nu veel verschil maakt."

Voor Frank Eeckhout, voorzitter van de Fan Board van Anderlecht, komt de open brief van het Anderlecht-bestuur veel te laat. "Ze hadden het moeten doen bij de aanstelling van Vincent Kompany. Nu met zo'n brief afkomen, dat ruikt naar "damage control" en paniekvoetbal."

"Het doet pijn om fan van Anderlecht te zijn"

Gelooft Eeckhout nog in een goede afloop van het seizoen? "Play-off I halen wordt moeilijk. Dat weten we al lang. Maar zolang Kompany en Verschueren het voor het zeggen hebben, geloof ik erin. Ze vullen elkaar aan en spreken dezelfde taal. Toch is de open brief een schuldbekentenis waarin Anderlecht toegeeft dat ze fout geweest zijn."

"Onze enige hoop is de Beker van België, maar daarin zat het niet mee bij de loting. Toch moeten we ervoor gaan. Het is de kortste weg naar Europa. Als we ons kunnen plaatsen tegen Club Brugge is het met heen- en terugwedstrijden in de halve finales. Dan kan alles."

Is het niet stilaan een beetje zielig? "Het doet wel pijn om nu fan van Anderlecht te zijn. Als het bestuur dan ook nog eens met zo'n brief afkomt met daarin een paniekreactie, dan is dat ook een aanleiding om te lachen met de Anderlecht-fans. Maar we moeten erdoor."

"We zijn al braaf geweest dit seizoen, maar het is maar de vraag of iedereen braaf zal blijven. Ik verwacht zondag geen problemen in Luik. Het zou jammer zijn mocht het daar net als vorig seizoen mislopen. Thuis is een ander verhaal, dan komt een ander publiek kijken, dat nog kritischer is."