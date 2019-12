Open brief RSCA: "Als we het plan volgen, is er veel licht aan het einde van de tunnel"

Brief op Facebook en site

Anderlecht deelde vanavond een open brief op zijn website én een uitgebreid bericht op Facebook. Terwijl het discours op de clubsite eerder een technische rondleiding van het project bij paars-wit is, duidt de tekst op Facebook concrete doelen voor de komende seizoenen aan.

De versie op Facebook: "In 2021-2022 voor de titel"

"Wij werken dag en nacht aan de toekomst van onze club", schrijft Anderlecht. "En hoewel jullie geloof in ‘the process’ soms op de proef wordt gesteld, durven we te zeggen: de toekomst van onze club is rooskleurig."

Anderlecht legt uit dat het dit seizoen "voor deze kern een zegen/beloning zou zijn om Europees voetbal te halen. Daar blijven we vol voor gaan. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it."

In 2020-2021 wil Anderlecht "meedoen voor een plaats in de top 4 en minimaal Europees voetbal halen". In 2021-2022 "spelen we voor de titel en mikken we op het halen van de Champions League".

"De club moet opnieuw klaar zijn voor duurzaam sportief succes. Hier geloven we in. Het plan zit goed in elkaar. We werken methodologisch. We kennen de problemen, maar ook de oplossingen."

"Hoewel we in het klassement achterop hinken, zijn we er van overtuigd dat we jullie dit seizoen nog vaak kunnen verrassen met het voetbal dat we voor ogen hebben. Maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat we nog regelmatig het deksel op de neus kunnen krijgen."

"Omdat het nog niet lukt. Omdat we de gouden middenweg zoeken tussen goed voetbal en resultaat. We zullen daarom jullie geduld en geloof mogelijks op de proef stellen. Jullie soms ontgoochelen of doen twijfelen. Want we weten maar al te goed, beste fans, dat de laatste jaren ook voor jullie pijn hebben gedaan."

"We hebben die pijn mee gevoeld. Als we er samen in geloven, wordt de toekomst mooi. We zijn elkaars bondgenoten. Kijk niet naar de bijzaken. Don’t believe the drama. De klappen die van buitenaf komen, incasseren we samen. Fans, spelers, partners, bestuur. Het is misschien, zoals wel vaker in het voetbal, een beetje “wij tegen de rest”. We are Anderlecht."