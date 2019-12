"Ik begrijp niet dat ze bij Anderlecht nu al de handdoek werpen voor volgend seizoen"

"Vreemd moment om ineens te communiceren"

Hoe dan ook komt de brief op een vreemd tijdstip. Je zou kunnen zeggen: "We wachten die wedstrijden af en weten dan precies waar we staan. Zitten we nog in het bekertoernooi of zijn we uitgeschakeld? Zijn we nog in de running voor Play-off I of zijn we daarvoor echt uitgeschakeld?" Dat leek me een beter tijdstip om de voornemens te formuleren.

Die heeft de spanning nog eens opgevoerd in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Moeskroen. Er waren toch een paar signalen dat het daar fout zou kunnen lopen. Ik heb begrepen dat het onderhoud dat de mensen van Anderlecht hebben gehad met de supporters niet noodzakelijk totaal-representatief was. Heeft die brief daar iets mee te maken? Ik weet het niet.

Ik was verbaasd over de inhoud van de open brief en het tijdstip ervan. Ik vind het een vreemd moment om nu ineens te communiceren. De enige interpretatie die ik er kan aan geven is dat Anderlecht een soort voorschot heeft genomen op een eventuele mislukking in de komende belangrijke wedstrijden.

"Denk dat ze nog titelambities hadden bij Anderlecht"

Ik begrijp niet dat ze nu al de handdoek gooien voor volgend seizoen, want dat is eigenlijk wat ze doen. Als je, Anderlecht zijnde, tevreden bent met plaats vier en Europees voetbal, dan is de standaard helemaal veranderd.

Dat wil dus zeggen dat Anderlecht vier transferperiodes (januari 2020, juni 2020, januari 2021 en juni 2021) nodig heeft om weer tot de top van het Belgische voetbal te behoren. Pas dan zullen ze in zekere zin gecorrigeerd hebben wat nu fout loopt. Dat lijk mij een eeuwigheid. In het voetbal kan je in één jaar tijd van de diepste dalen opklimmen tot het hoogste niveau, en omgekeerd.

Dat er sprake is van een overgangsseizoen, lijkt me niet onlogisch. Maar alles dat daarna komt, dat begrijp ik een heel stuk minder. Dat Anderlecht nu al zegt dat het volgend seizoen tevreden is met een plaats in de top vier, daar kan ik met mijn verstand op dit moment niet bij.

Het was verstandiger geweest van Anderlecht om dan al gewag te maken van een eventueel overgangsseizoen, om daar al duidelijk te zeggen: "We proberen wel en de doelstelling is Europees voetbal halen", maar ik denk dat ze bij Anderlecht tot een maand geleden nog titelambities hadden. Of op zijn minst nog voor plaats twee of drie gingen.

Ten tweede ben ik nog meer verbaasd over de inhoud van de open brief. Niet over het eerste deel ervan, namelijk dat Anderlecht toch min of meer heeft aangekondigd dat het een overgangsseizoen kan worden. Blijkbaar zouden ze zich daar ook bij neerleggen als dat het geval is.

"Woord "ambitieus" heeft een andere invulling gekregen"

Oké, je moet een beetje op de langere termijn plannen en ja, ze zijn te enthousiast geweest en er moet meer overwonnen worden dan eerst gedacht, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat Coucke onderschrijft dat ze daarna nog een volledig jaar nodig zullen hebben om Anderlecht te brengen waar Anderlecht moet staan, niet alleen qua resultaten, maar ook qua voetbal. Het is een vreemde démarche op een zeer vreemd moment.

Ik kan mij niet voorstellen dat de immer ambiteuze en ongeduldige Marc Coucke dit zonder slag of stoot aanvaardt. Hij heeft de brief wel ondertekend, maar toch...

Ondanks dat stellen ze bij Anderlecht nu al voorop dat de top vier volgend seizoen goed genoeg is. Het is voorbarig en toen ik het las kon ik mij alleen maar voorstellen dat het uit de koker van Vincent Kompany en zijn spindoctors kwam.

"Anderlecht kan financieel niet concurreren met Club"

Als Anderlecht aankondigt dat het zich minstens het komende anderhalf jaar zal profileren als een subtopper - uitspraken die van Racing Genk of KAA Gent zouden kunnen komen - dan kan je niet van je trouwe abonnees en logehouders verwachten dat ze hetzelfde bedrag zullen betalen voor een heel pak minder.

Ik ben benieuwd of Anderlecht dan ook een geste zal doen die conform de nieuwe standaard is in het Astridpark. Ik denk het niet, want één van de problemen is de Financial Fair Play waar Anderlecht zich moet aan houden. Ze hebben het gewoon niet al te breed op dit moment.

Tegelijkertijd kan je niet zeggen dat er in de zomer een groot financieel probleem leek te zijn. De club heeft toch flink geïnvesteerd met de komst van Sandler, Kompany en Chadli. Er is dus wel degelijk geld uitgegeven, al zal dat de komende transferperiode moeilijker zijn. Dat Anderlecht financieel voorlopig niet kan concurreren met Club Brugge en misschien zelfs niet met Racing Genk, dat is een extra handicap natuurlijk.

Nog een keer: de open brief is een vreemde en opmerkelijk démarche, die ik qua timing en inhoud maar moeilijk kan begrijpen. Ze hebben er een fantastische uitleg aan gegeven, die wetenschappelijk onderbouwd is met data. Veel clubs werken al jaren "data driven", het is dus niet onlogisch dat Anderlecht dat ook wil doen.