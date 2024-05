Julie Vanloo werpt persoonlijk record van 15 punten, maar verliest 5e keer op rij met Washington

Julie Vanloo vindt almaar beter haar draai in de WNBA. Vrijdag stond ze in het Footprint Center in Phoenix ruim 26 minuten op het terrein bij haar nieuwe team Washington Mystics.

De 31-jarige Belgian Cat toonde zich opnieuw belangrijk: ze was goed voor 15 punten, haar hoogste aantal tot dusver. Ze pakte ook 7 rebounds en deelde 4 assists uit.

Met gemiddeld 6,5 assists per wedstrijd is Vanloo voorlopig de vierde beste passeur in de WNBA. Wat betreft gescoorde driepunters staat onze landgenote ook netjes in de top twintig.

Bij Phoenix scoorde levende legende Diana Taurasi, een vijfvoudig olympisch kampioene, 20 punten, evenveel als haar teamgenote Kahleah Copper.

Met 0 op 5 bengelt Washington onderin het klassement van de Eastern Conference naast het Indiana Fever van vedette Caitlin Clark. Zondag gaan Vanloo en co. op bezoek bij Seattle Storm. Vorig weekend verloor Washington een eerste onderling duel met 75-84.