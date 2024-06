Sterke Julie Vanloo en de Mystics vegen de nul weg met overtuigende eerste zege van het seizoen

De bezoekers werd daarbij flink geholpen door guard Brittney Sykes, die de voorbije 10 wedstrijden gemist had met een enkelblessure. Sykes mikte 4 van haar 6 driepunters binnen en was samen met Ariel Atkins topscorer met 18 punten.

De terugkeer van Sykes betekende wel dat Julie Vanloo haar stekje in de starting five verloor, maar dat deerde onze landgenote niet. De Belgian Cat had ook vanaf de bank een grote impact, met onder meer 2 driepunters op rij in het 1e quarter.