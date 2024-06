Eriksen staat tegen Slovenië voor het eerst sinds hartfalen weer op EK: "Ik kijk ernaar uit"

Terugkeer Eriksen

De openingswedstrijd van Denemarken op dit EK wordt een speciale voor Christian Eriksen. Voor het eerst sinds hij ineenzakte op het EK in 2021 maakt hij zijn opwachting op het continentale toernooi.



"Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd, maar het is ook niet zo dat het me tegenhoudt", vertelde de draaischijf daarover. "Ik kijk er gewoon naar uit om te spelen."



Hij blikte ook nog eens terug op de sportieve prestaties van zijn land op het laatste EK. "Het toernooi begon heel negatief, maar daarna werd iedereen optimistisch en nu houden we er mooie herinneringen aan over."



Denemarken strandde toen in de halve finale na verlengingen tegen Engeland. Op de volgende speeldag kijken die 2 teams elkaar opnieuw in de ogen.