Twee op een rij voor sterke Vanloo en Mystics: Chicago gaat er in Washington aan

In Atlanta begon Julie Vanloo nog eens vanaf de bank, omdat Brittney Sykes terugkeerde uit een enkelblessure. Maar Sykes bleef vannacht opnieuw afwezig, dus mocht Vanloo weer van bij het begin opdraven.



En ze pikte meteen de draad weer op. In Atlanta was ze in 23 minuten goed voor 11 punten, 4 assists en 1 rebound. Vannacht waren dat opnieuw 23 minuten met mooie cijfers.



De Mystics stalen de zege niet. Ze stonden de hele partij op kop. Ze liepen 9-0 uit en rondden het eerste quarter met 24-10 af. Bij de rust was de kloof 11 punten (47-36). Chicago knabbelde aan zijn achterstand en kon 56-56 gelijkmaken.



Het moment voor Ariel Atkins (29 ptn) en co. om het gaspedaal weer in te duwen. Met 68-59 ging de thuisploeg het slotquarter in. De kloof werd weer 15 punten, maar toen stokte de machine.



De bezoekers kwamen terug tot 5 punten (76-71), een driepunter van Vanloo op 2'49" van het einde stopte een puntendroogte van meer dan 5 minuten van Washington: 79-71.



En die 3 punten zouden broodnodig zijn, want Sky dichtte de kloof tot 2 punten, maar kwam gelukkig voor de Belgian Cat niet dichter. Atkins haalde de zege binnen met 2 vrijworpen. In de spannende slotminuut werd niet meer gescoord.



Washington opende het seizoen met 12 nederlagen, ze blijven 6e en laatste in de Eastern Conference. Chicago Sky is 4e met 4 zeges en 8 nederlagen.