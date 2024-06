VIDEO - Hugo Cuypers helpt Chicago Fire met derde treffer op rij aan zege tegen Toronto

Hugo Cuypers geraakt stilaan onder de stoom in de Amerikaanse MLS. De 27-jarige aanvaller pikte vannacht opnieuw zijn doelpuntje mee in de 1-4 zege van zijn ploeg Chicago Fire tegen Toronto. De Belg doet het net zo al voor de derde wedstrijd op rij trillen.

Na een korte aanpassingsperiode gaat het Hugo Cuypers momenteel voor de wind in de Verenigde Staten. De voormalige Gent-speler scoorde tegen het Toronto FC van Lorenzo Insigne zijn zesde competitietreffer na een knappe individuele actie. Dankzij de zege rukt Chicago op naar een voorlopige 11e plek (van de 15) in het Oosten.

Ook in het Oosten bleef Dante Vanzeir met New York Red Bulls dan weer steken op 0-0-gelijkspel thuis tegen Nashville SC. De gewezen Unionist speelde de volledige match.



Christian Benteke verloor met DC United met 1-0 op het veld van Charlotte. De gewezen Rode Duivel kreeg na 72 minuten geel. Bij de thuisploeg mocht Brecht Dejaegere in de slotminuten invallen.