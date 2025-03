Met een verdediging zo lek als een mandje als exponent van de vrije val: "Er zit veel verzadiging in dit PSV"

wo 5 maart 2025 11:40

In zowat een week tijd is het licht bij PSV helemaal uitgegaan. De lampenclub hinkt zowaar achterop in de Eredivisie, werd vorige week pijnlijk gewipt in de Nederlandse beker en werd gisteren tot op het bot vernederd door Arsenal in de Champions League. Hoe is de club uit Eindhoven in zo'n vrije val beland?

1-7. De keiharde realiteit flikkerde gisterenavond op het scorebord in Eindhoven. Was er enkele weken geleden nog euforie na de kwalificatie tegen Juventus, dan ligt PSV nu keihard tegen het canvas. "Het is een ongeziene afstraffing", zucht Rik Elfrink, de bekende PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad en AD. "Iedereen weet dat PSV in een mindere fase in de competitie zit, maar we dachten dat ze hun problemen toch zouden proberen te parkeren in Europa."

Na de winterstop is er een enorme explosie aan tegengoals begonnen met gisterenavond als dieptepunt. Het lijkt alsof PSV niet meer kan verdedigen. PSV-watcher Rik Elfrink

Die missie is faliekant mislukt. "PSV is op alle fronten overklast. Arsenal was 3 maten te groot. Het kwaliteitsverschil was zo zichtbaar: tactisch, fysiek en technisch." Dat mondde uit in een pandoering van jewelste. "Dat komt ook omdat PSV met de moed der wanhoop nog wilde aanvallen en dan loopt de score heel fel op." 7 tegengoals, je maakt het (gelukkig) niet elke dag mee. Maar die lawine komt niet uit de lucht gevallen. "Na de winterstop is er een enorme explosie aan tegengoals begonnen met gisterenavond als dieptepunt." "Het lijkt alsof PSV niet meer kan verdedigen. Ze waren voer voor de kat, zeggen we hier."

Verzadiging

De ineenstorting heeft dus een defensieve grondslag. "PSV worstelt al een heel seizoen met zijn verdediging en al die problemen komen nu nog wat meer aan het licht." "Ze spelen heel offensief met hoge druk en PSV wil tegen de middenlijn verdedigen, maar dat gaat moeilijk met deze jongens." "In de transferperiodes hebben ze steken laten vallen, zeker op de backposities. Vorig jaar had je daar Teze en Dest en die zijn duidelijk niet goed vervangen." Er is tout court te weinig geïnvesteerd in de kern, klinkt het bij de voetbaljournalist. "PSV is grotendeels doorgegaan met een oudere selectie." "Zoiets kan een voordeel zijn, maar je krijgt dan vaak ook een soort van verzadiging. Dat zie je nu ook. De honger ontbreekt. Op elk elftal komt er sleet en de spelers geven dat ook toe."

Peter Bosz.

2e plaats

Wanneer een club in een crisis verkeert zoals PSV, blijft de trainer niet buiten schot. De stoel van coach Peter Bosz wankelt. "Uiteraard staat hij onder druk. Zo helder is het. Als hij dit weekend niet wint van Heerenveen in de competitie, dan weet ik niet of hij hier nog kan blijven zitten." Want ook in de vaderlandse competitie is PSV het juiste spoor kwijt. Een voorsprong is nu omgedraaid in een achterstand van 8 punten op leider Ajax. "Die 2e plaats en het bijhorende Champions League-ticket is nu de ondergrens. Als de club die minimale eis niet behaalt, dan is dat een gigantisch probleem." Dat beseft ook Bosz. "PSV heeft niet de reputatie om trainers snel buiten te gooien. Het is een rustige club, maar je weet ook hoe het gaat als het niet meer draait."

Als PSV dit weekend niet wint van Heerenveen in de competitie, dan weet ik niet of Peter Bosz hier nog kan blijven zitten. PSV-watcher Rik Elfrink

En dan is er weinig ruimte voor sentiment. "Bosz heeft zeker veel krediet na vorig seizoen. Toen werd PSV recordkampioen met 91 punten." "Maar als je in deze situatie belandt, dan kijkt iedereen volkomen logisch naar de trainer. En dan moet je presteren." Dat moeten ook de spelers dringend doen. En bij de probleemgevallen bevindt zich met Johan Bakayoko ook een Rode Duivel. "Hij doet het niet goed. Vorig seizoen had hij weinig concurrentie, nu speelt Ivan Perisic veel. Bakayoko heeft minder matchritme en heeft het duidelijk moeilijk."