Jouw gids voor Strade Bianche: parcours met nog meer gravel, deelnemers en live bij Sporza

wo 5 maart 2025 09:12

Moet er nog gravel zijn? Ja, zullen ze gedacht hebben bij de organisatie van de Strade Bianche. Door de toevoeging van een extra onverharde strook is er nu nog meer grind op het parcours. De mannen moeten ruim 80 kilometer aan gravel bedwingen, de vrouwen zo'n 50 kilometer. Ontdek alles over het parcours in onze gids.

Zo was het vorig jaar

Met een fabelachtige solozege zorgde Tadej Pogacar voor een eerste kunststukje in een geweldig 2024 voor de Sloveen. Niemand die er iets tegen kon doen. Al op 81 kilometer ging Pogacar ervandoor, na stevig werk van zijn ploeg UAE. Vanuit het zadel reed hij weg van de rest op de strook van Sante Maria. Hij bouwde zijn kloof uit tot ruim 3 minuten in een solo van bijna twee uur. Met de fiets in de lucht kon hij de tijd nemen om te vieren in Siena. De strijd om plek 2 was een stuk spannender. Het was constant hollen en stilstaan, met Maxim Van Gils en Toms Skujinš als besten van de achtervolgers. Van Gils probeerde nog van Skujins af te geraken in het centrum van Siena, maar de Let ging erop en erover. De Belg strandde dus op de derde plaats.

Strade Bianche klassement ranking naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 5:19:45 UAE Team Emirates UAD 2 Toms Skujinš +2:44 Lidl - Trek LTK 3 Maxim Van Gils +2:47 Lotto - Dstny LTD 4 Tom Pidcock +3:50 INEOS Grenadiers IGD 5 Matej Mohoric +4:26 Bahrain Victorious TBV 6 Benoît Cosnefroy +4:39 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 7 Davide Formolo +4:41 Movistar Team MOV 8 Lenny Martinez +4:48 Groupama - FDJ GFC 9 Filippo Zana +4:49 Team Jayco - AlUla JAY 10 Christophe Laporte +5:17 Team Visma - Lease a Bike TVL meer tonen

Parcours

Van 15 naar 16 stroken. Van 72,4 naar 81,7 kilometer. De organisatie heeft gekozen voor nog meer gravel in deze editie van de Strade Bianche. De nieuwkomer is de Serravalle, een strook van 9,3 kilometer. Het is de zesde van zestien grindstroken tussen de start en finish in Siena. Daardoor wacht er halfweg de wedstrijd een stevige brok gravel. Van kilometerpaal 73 tot 120 zijn er 38 onverharde kilometers, pittig. Die worden gevormd door 4 stroken. Eén daarvan is de Lucignano d'Asso (11,9 kilometer), de langste van de dag. Kort na dat kwartet is er de Sante Marie (11,5 kilometer), eentje met redelijk wat hoogtemeters.

Vorig seizoen lanceerde Tim Wellens kopman Pogacar op de Sante Marie.

De laatste zeven stroken zijn een stuk korter, maar ook steiler. Twee keer moeten de renners over de Colle Pinzuto, met stroken tot 15%, en Le Tolfe, met stroken tot 17%. Tussenin is er ook nog onder meer de Montechiaro. Dat is een verraderlijke gravelstrook van 3,3 kilometer in dalende lijn. Na de laatste passage over Le Tolfe zetten de renners op golvend terrein koers richting Siena. Een solist zou zijn inspanning dan nog 12 kilometer moeten volhouden. De finale is al jarenlang ongewijzigd. Er moet nog zo'n 700 meter geklommen worden aan gemiddeld 9% voor de winnaar over de meet bolt op de Piazza del Campo.

Gravelstroken Strade Bianche (m) 1. Vidritta ☆ 4,4 kilometer 2. Bagnaia ☆☆☆ 4,8 kilometer 3. Radi ☆☆ 4,4 kilometer 4. La Piana ☆☆ 6,4 kilometer 5. Lucignano d'Asso ☆☆☆☆ 11,9 kilometer 6. Pieve a Salti ☆☆☆☆ 8,0 kilometer 7. Serravalle ☆☆☆ 9,3 kilometer 8. San Martino in Grania ☆☆☆☆☆ 9,4 kilometer 9. Monte Sante Marie ☆☆☆☆☆ 11,5 kilometer 10. Monteaperti ☆☆ 0,6 kilometer 11. Colle Pinzuto ☆☆☆☆ 2,4 kilometer 12. Le Tolfe ☆☆☆☆ 1,1 kilometer 13. Strada del Castagno ☆☆ 0,7 kilometer 14. Montechiaro ☆☆ 3,3 kilometer 15. Colle Pinzuto ☆☆☆☆ 2,4 kilometer 16. Le Tolfe ☆☆☆☆ 1,1 kilometer

Het profiel van de 19e Strade Bianche.

Deelnemerslijst

Live bij Sporza

Meteen na het middagjournaal gaat op VRT 1 de focus naar het wielrennen. Na de ontknoping bij de vrouwen is vanaf 14.05 uur zowel op tv als op de livestream de finale van de wedstrijd bij de mannen te zien. Ook de collega's van Radio 1 volgen de grindklassieker op de voet.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Bij de vrouwen was het een nogal gesloten editie van Strade Bianche. De eerste echte afscheiding gebeurde op Le Tolfe, de laatste gravelstrook. Wereldkampioene gravel Katarzyna Niewiadoma legde daar een hoog tempo op. Slechts vier rensters konden volgen. Demi Vollering en Lotte Kopecky wisselden elkaar af met aanvalspogingen en het was de Belgische die succes had. Enkel de Italiaanse Elisa Longo Borghini sprong mee. Richting het centrum van Siena liet Kopecky de koppositie aan de renster van Lidl-Trek. De wereldkampioene knalde uit het wiel op de steile strook. De Italiaanse kampioene kon niet volgen en zag Kopecky haar tweede Strade Bianche winnen.

Uitslag Strade Bianche (vrouwen) ranking naam resultaat ploeg 1 Lotte Kopecky in 3u55'43" 2 Elisa Longo Borghini op 4" 3 Demi Vollering 26" 4 Katarzyna Niewiadoma z.t. 5 Shirin van Anrooij 40" 6 Kristen Faulkner 41" 7 Riejanne Markus 1'01" 8 Elise Chabbey 1'54" 9 Marianne Vos z.t. 10 Évita Muzic

Parcours

Net als de mannen krijgen ook de vrouwen een extra gravelstrook voorgeschoteld: de Serravalle. Van de 136 kilometer zijn er zo'n 50 onverhard. Met de San Martino in Grania moeten de rensters één vijfsterrenstrook bedwingen. Die ligt wel in de eerste koershelft. De finale bij de vrouwen is identiek aan die bij de mannen. Het steile duo Colle Pinzuto-Le Tolfe kan voor afscheiding zorgen, met daarna nog 12 kilometer tot de streep. Voor de apotheose is het aftellen tot in Siena. De Via Santa Catarina verplicht de rensters nog één keer om te klimmen, voor vreugde of verdriet wacht aan de finish.

Gravelstroken Strade Bianche (v) 1. Vidritta ☆ 4,4 kilometer 2. Bagnaia ☆☆☆ 4,8 kilometer 3. Radi ☆☆ 4,4 kilometer 4. La Piana ☆☆ 6,4 kilometer 5. Serravalle ☆☆☆ 9,3 kilometer 6. San Martino in Grania ☆☆☆☆☆ 9,4 kilometer 7. Monteaperti ☆☆ 0,6 kilometer 8. Colle Pinzuto ☆☆☆☆ 2,4 kilometer 9. Le Tolfe ☆☆☆☆ 1,1 kilometer 10. Strada del Castagno ☆☆ 0,7 kilometer 11. Montechiaro ☆☆ 3,3 kilometer 12. Colle Pinzuto ☆☆☆☆ 2,4 kilometer 13. Le Tolfe ☆☆☆☆ 1,1 kilometer

Dit staat op het menu voor de rensters, op en naast de Italiaanse grindwegen.

Deelnemerslijst

Live bij Sporza