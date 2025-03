Wellens en Vermeersch begeleiden Pogacar in Strade Bianche: "Koester goeie herinneringen"

Nog zwaarder parcours

Van 15 naar 16 stroken. Van 72,4 naar 81,7 kilometer. De organisatie heeft gekozen voor nog meer gravel in deze editie van de Strade Bianche.



De nieuwkomer is de Serravalle, een strook van 9,3 kilometer. Het is de zesde van zestien grindstroken tussen de start en finish in Siena.



Twee keer moeten de renners over de Colle Pinzuto, met stroken tot 15%, en Le Tolfe, met stroken tot 17%.



Tussenin is er ook nog onder meer de Montechiaro. Dat is een verraderlijke gravelstrook van 3,3 kilometer in dalende lijn.



Na de laatste passage over Le Tolfe zetten de renners op golvend terrein koers richting Siena. Een solist zou zijn inspanning dan nog 12 kilometer moeten volhouden.



De finale is al jarenlang ongewijzigd. Er moet nog zo'n 700 meter geklommen worden aan gemiddeld 9% voor de winnaar over de meet bolt op de Piazza del Campo.