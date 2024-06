Boston weerstaat inhaalrace van Dallas en steekt hand uit naar 18e NBA-recordtitel

Nog 1 keer winnen en de Celtics hebben hun 18e titel in de NBA beet. Gisteren wonnen ze ook Game 3, bij Dallas werd het 99-106. De thuisploeg stond na 2 nederlagen in Boston met de rug tegen de muur en leek even voor nog spanning te zorgen, maar een zesde fout van vedette Luka Doncic nekte de Mavericks.

Dallas speelde voor het eerst in 13 jaar een thuismatch in een NBA-finale. Hun enige titel pakten ze trouwens in 2011 tegen Miami.



De fans waren op de afspraak - met onder meer Super Bowl-winnaar Patrick Mahomes - en gaven hun helden een boost. Ze openden met 9-22, goed voor hun grootste voorsprong in deze serie.



Boston herpakte zich en sloot het eerste quarter af met een 9-21-antwoord. Het was spanning troef, liefst 15 keer veranderde de koppositie. Bij de rust was het verschil 1 punt: 51-50.



Tot Jayson Tatum (31 ptn) en Jaylen Brown (30 ptn) de bezoekers 70-91 lieten uitlopen in het begin van het vierde quarter. Onder meer met een monsterdunk van Brown (kijk hieronder).