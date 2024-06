Belgische basketbaltalenten Ajay Mitchell en Thijs De Ridder trainen samen bij NBA-team Indiana: "Heel cool"

do 13 juni 2024 08:33

De NBA Draft, waarin de NBA-teams nieuwe spelers mogen kiezen uit een poel jonge talenten, komt met rasse schreden dichterbij. Met Thijs De Ridder en Ajay Mitchell dingen er ook twee jonge Belgen naar een plekje in de sterkste competitie ter wereld en woensdag stonden onze landgenoten zowaar samen op het veld tijdens een work-out in Indiana. "Het was heel tof om hier samen te staan", klinkt het.

Van de twee jonge Belgen is de bijna 22-jarige Ajay Mitchell degene die ze in de VS al het beste kennen. Mitchell, zoon van een Amerikaanse vader en een Belgische moeder, maakte de voorbije 3 seizoenen het mooie weer aan de universiteit van Santa Barbara. De spelverdeler wordt door verschillende waarnemers getipt als draft pick, al lopen de prognoses over de positie waarin hij gekozen zal worden voorlopig nog ver uiteen. Maar wat nu al vaststaat: Mitchell staat op de radar bij een pak NBA-teams, die hem allemaal aan het werk willen zien. Geen wonder dus dat de jonge Belg vermoeid oogt na zijn work-out bij de Indiana Pacers. "Dit was al mijn 13e work-out", lacht hij. "Ik heb er in totaal 18, dus nog 5 te gaan."

Het was ongelooflijk dat Larry Bird hier ook was, al werd ik er niet extra nerveus van. Ajay Mitchell

Mitchells training bij de Pacers vond plaats onder het toeziend oog van NBA-legende Larry Bird, die afkomstig is van Indiana en de club adviseert. "Ik wist dat hij hier was, ja. Dat was ongelooflijk. Ik werd er niet extra nerveus van. Eenmaal op het basketbalveld doe ik gewoon mijn ding", klinkt het. Heeft Mitchell Indiana kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten? "Het was in elk geval een goeie work-out, met veel energie. De Pacers zijn een jonge ploeg met veel snelheid. Snelheid en snel beslissingen kunnen nemen, is dan ook wat ze hier wilden zien van ons." "Wat ik kan brengen bij een NBA-team? Ik denk basketbal IQ. Ik kan creëren voor mezelf en voor mijn ploegmaats. Het spelletje lezen is een van mijn sterke punten. Hard werken ook en mijn ploegmaats beter maken. Mijn spel is redelijk compleet, maar ik besef dat ik nog in alles moet groeien."

Ik ken Thijs De Ridder al van toen we nog samen bij de nationale jeugdploegen speelden. Het was heel leuk om hem hier te zien. Ajay Mitchell

Tijdens zijn work-out in Indiana mocht Ajay Mitchell zowaar het veld delen met een landgenoot: ook Thijs De Ridder probeerde woensdag de Pacers te overtuigen van zijn kwaliteiten. "Ik ken Thijs al van toen we nog samen bij de nationale jeugdploegen speelden. Het was heel leuk om hem hier te zien en met hem te kunnen praten. Zoveel landgenoten kom je hier niet tegen, dus dat was wel heel cool." De NBA halen zou voor Mitchell een kinderdroom zijn die in vervulling gaat. "Als ukkie droomde ik al van de NBA. Het zou echt fantastisch zijn. Dat ik op dit punt gekomen ben, is al geweldig. Ik ben echt opgewonden voor wat de toekomst nog zal brengen", besluit de spelverdeler.

De Ridder na eerste work-out: "Ik was wat nerveus"

Terwijl Ajay Mitchell de pre-draft work-outs aan elkaar rijgt, was het voor de 21-jarige Thijs De Ridder pas de eerste training bij een NBA-team. Onze landgenoot heeft er net zijn eerste seizoen bij Bilbao opzitten, in de hoog aangeschreven Spaanse competitie. Vorig jaar trok De Ridder zich nog in laatste instantie terug uit de draft, maar dit jaar lijken er meer kansen te zijn voor de jonge Belg om gekozen te worden. Hij genoot woensdag alvast van zijn eerste work-out, al speelden de zenuwen hem wel parten. "Ik heb wel wat shots gemist die ik normaal maak, dus dat was maar zozo. Ik was wat nerveus, maar het was wel heel leuk. Er was een geweldige energie tijdens de training en over het algemeen was het een fantastische ervaring", vertelt De Ridder.

Een jaar geleden speelde De Ridder nog in eigen land bij de Antwerp Giants. Hoe is hij in een jaartje Spanje geëvolueerd? "In de Spaanse competitie gaat het supersnel, veel sneller dan ik gewoon was. Ik heb sneller leren denken." Met Toumani Camara hebben we momenteel al een Belg in de NBA. Komt daar straks nog een landgenoot bij? "Het zou geweldig zijn om België op de kaart te zetten. In de NBA spelen is een kinderdroom en daar blijf ik hard voor werken." En dan kom je tijdens dat werk zowaar nog een landgenoot tegen. "Toen Ajay en ik samen bij de U16 speelden, beseften we nog niet hoe ver we konden geraken. En nu staan we hier samen. Dat is echt cool." De NBA Draft vindt dit jaar plaats op 26 en 27 juni. Dan weten we of Toumani Camara mogelijk Belgisch gezelschap krijgt in de NBA.