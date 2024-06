Boston Celtics zetten meteen de toon in NBA Finals met dominante zege

Boston heeft zijn start in de NBA Finals niet gemist. De Celtics wonnen de eerste finalematch in eigen huis met duidelijke cijfers: 107-89. Kristaps Porzingis was meteen belangrijk bij Boston bij zijn comeback, net als Jaylen Brown. Luka Doncic, ster bij Dallas, laat het hoofd nog niet hangen. "We focussen meteen op de volgende wedstrijd."