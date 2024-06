"Basketbal is voor hem even makkelijk als ademen": Sloveens wonderkind Luka Doncic brengt magie in NBA Finals

do 6 juni 2024 14:38

In de NBA gaan komende nacht de Finals van start, met topfavoriet Boston tegen underdog Dallas. De Celtics hebben met voorsprong het sterkste team, maar de beste speler loopt bij de Mavericks rond. Alleskunner Luka Doncic (25) wil zijn bijnaam "Magic" ook in de Finals eer aandoen. "Basketbal is voor hem even makkelijk als ademen", klinkt het. Een portret van een Sloveens wonderkind.

"Hij kan alles. Hij heeft het volledige pakket. En daar gaan de Dallas-fans nog héél lang van genieten." Aan het woord: Dirk Nowitzki, een van de beste Europese basketballers aller tijden. De Duitser is zelf een levende legende in Dallas, het team dat hij in 2011 naar zijn eerste en nog steeds enige NBA-titel loodste. Luka Doncic van zijn kant, die kroonde zich datzelfde voorjaar tot MVP van een prestigieus jeugdtoernooi in Rome, waar hij Olimpia Ljubljana naar de titel loodste met statistieken die we intussen normaal vinden wanneer het over de Sloveen gaat: 54 punten, 11 rebounds en 10 assists. Doncic was op dat moment... 12. "Hij is zoals Obelix: als kleine jongen in een ketel gevallen. Niet met toverdrank, maar met basketbaltalent. En hij is eruit gekomen als een zoveelste Sloveens wonderkind. Wat Tadej Pogacar is in het wielrennen, is Luka Doncic in het basketbal", maakt NBA-kenner Dennis Xhaët een treffende vergelijking.

Koninklijke Doncic in Madrid

Het talent van de jonge Sloveen blijft uiteraard niet onopgemerkt. Ruim een jaar later verhuist Doncic op zijn 13e naar Europese grootmacht Real Madrid, waar hij meteen wordt doorgeschoven naar de U16. In 2015 maakt hij er zijn debuut bij de profs. Op zijn 16e is hij de jongste debutant in de rijke geschiedenis van Real. Veel tijd om zich aan te passen aan het hoogste niveau heeft Doncic niet nodig. Zowel in de Spaanse competitie als in de EuroLeague, de sterkste competitie ter wereld na de NBA, drukt de Sloveen steeds meer zijn stempel op het team. In het seizoen 2017-2018 breekt hij helemaal door bij Real. Los van zijn basketbal-skills springt dan al zijn verbluffende spelinzicht in het oog. Met zijn intussen gekende flair dirigeert hij zijn team naar de Spaanse titel én eindwinst in de EuroLeague. Als jongste speler ooit wordt hij verkozen tot EuroLeague MVP.

Bij Real was hij al waanzinnig goed. Als 17 à 18-jarige domineerde hij al op het hoogste niveau tegen volwassenen. Dennis Xhaët

Op zijn 19e is Luka Doncic het Europese basketbal dan al ontgroeid. Nadat hij een zomer eerder - haast als tussendoortje - het kleine Slovenië verrassend naar de Europese titel geloodst had, trekt hij naar de NBA. "Bij Real was hij al waanzinnig goed. Als 17 à 18-jarige domineerde hij al op het hoogste niveau tegen volwassenen. Toch geloofden niet alle Amerikanen dat dat een voorbode was voor succes", herinnert Dennis Xhaët. En dus wordt niet Luka Doncic in 2018 als eerste gekozen in de NBA-draft, wel Deandre Ayton. Ook Sacramento, dat met de Serviër Vlade Divac nochtans een manager heeft die het Europese basketbal uitstekend kent, laat Doncic schieten voor Marvin Bagley III. Het is uiteindelijk Atlanta dat Doncic als 3e oppikt en hem meteen doorsluist naar Dallas, in ruil voor Trae Young.

Basketbal is voor Doncic even gemakkelijk als ademen. Het is niet zijn tweede natuur, maar zijn eerste natuur. Dennis Xhaët

Intussen is Ayton al doorgestuurd bij Phoenix, is Bagley al aan zijn 3e club toe en blijft Young bij Atlanta uitblinken in wisselvalligheid. Alsof hij een statement wilde maken, nam Doncic eerder dit jaar de ultieme wraak op Atlanta, door liefst 73 punten te maken tegen de Hawks. We durven te denken dat ze intussen wél overtuigd zijn in Atlanta. "Natuurlijk had hij toen de eerste keuze moeten zijn", glimlacht Xhaët. "Ook in de NBA, net als in Europa, is hij vanaf de eerste minuut begonnen met te presteren. Hij is geen seconde onder de verwachtingen gebleven, maar heeft ze altijd overtroffen." Jaar na jaar is Doncic gegroeid in de NBA. Niemand die er nu nog aan twijfelt dat de Sloveen op dit moment een van de beste spelers op de aardbol is. "Basketbal is geen tweede natuur voor hem. Het is zijn eerste natuur. Basketbal is voor Doncic even gemakkelijk als ademen", aldus Xhaët.

Eindbaas

Luka Doncic, nog altijd maar 25, rijgt nu al 6 jaar lang de hoogtepunten aan elkaar. Van de tv-commentatoren kreeg hij de toepasselijke koosnaam "Luka Magic". Maar wat is er precies zo magisch aan de Sloveen? Vooral zijn "basketbal IQ", vindt Dennis Xhaët. "Dat is hoger dan 99,99999 procent van de andere spelers. Dat IQ is zijn grootste kwaliteit en boezemt alle tegenstanders angst in." De 2,01m grote Doncic kan op alle mogelijk manieren scoren en heeft een geweldige pass in de handen, maar het is toch zijn ongeëvenaarde vista dat magisch is. "Hij vindt áltijd een antwoord op wat de tegenstander tegen hem probeert. Hij doorziet aanpassingen in verdedigingen meteen en past zich dan aan. Wat je als ploeg ook probeert tegen hem, hij zal daar altijd een oplossing voor vinden."

Doncic vindt áltijd een antwoord op wat de tegenstander tegen hem probeert. Altijd heeft hij een oplossing. Dennis Xhaët

Op zijn 25e is het individuele NBA-palmares van Luka Doncic nu al hallucinant, met als uitschieter: 5 selecties voor het All-NBA First Team, zeg maar de "Beste Vijf" spelers in de NBA. Daarmee doet hij nu al beter dan pakweg Stephen Curry of Dirk Nowitzki. Met de NBA Finals tegen Boston krijgt de Sloveen, dit seizoen ook topscorer in de NBA, nu voor het eerst de kans om daar ook het allerhoogste aan toe te voegen: de NBA-titel. "Dat zou zijn "legacy" nu al volledig maken. Dat moet hij alleen nog MVP worden en heeft hij het spelletje uitgespeeld", vindt Xhaët. En ook spelletjes spelen is alvast een koud kunstje voor Doncic, want de Sloveen is een fervent gamer en prijkt in de top 500 van beste spelers ter wereld in het bekende videospel Overwatch 2. Kan hij straks in de Finals met de Celtics ook de eindbaas verslaan?