Red Wolves staan onder druk tegen Luxemburg: "We moeten handballen met het vuur van vicewereldkampioen Kroatië"

De nationale handbalmannen staan voor een cruciale week. Tegen Luxemburg moeten de Red Wolves winnen - liefst twee keer - of hun EK-droom is afgelopen. "Als ervaren speler ga ik proberen wat rust te brengen in onze jonge ploeg", blikt Jeroen De Beule vooruit op de dubbele kwalificatie-interland.

De Red Wolves zijn deze week weer aan zet in de voorrondes van het EK handbal. Woensdag spelen ze in Luxemburg, zondag komt de nationale ploeg van het groothertogdom naar Hasselt.

Luxemburg puurde net als België 0 punten uit 2 matchen, maar in tegenstelling tot de Wolves wist het de schade wel te beperken tegen Tsjechië (17-23). De Belgen kregen in november billenkoek van de WK-ganger (15-31). Met een negatief doelsaldo van -23 staat België nu laatste in de poule.

"Vooraleer we gaan tellen en rekenen moeten we eerst wedstrijden winnen", zegt Cherif Hamani. "Aanvallend gaan we sterk voor de dag moeten komen om dat negatieve doelsaldo proberen weg te werken."

De bondscoach is nieuw bij de Red Wolves. Een zege zat er voor hem nog niet in.

"We willen deze week twee sterke wedstrijden spelen", blikt hij vooruit op het cruciale tweeluik.

"We moeten respect hebben voor Luxemburg, maar we hebben genoeg kwaliteit in huis om beide matchen te kunnen winnen", is hij overtuigd. "En dat is het doel."