NBA: Jokic neemt wraak op Gilgeous-Alexander in clash der MVP-kandidaten, Camara bijt in het zand tegen Curry

di 11 maart 2025 09:53

In de NBA heeft Denver de nieuwe clash met Oklahoma City naar zijn hand gezet. Uitblinker Nikola Jokic loodste de Nuggets voorbij de nummer 1 in de Western Conference. Toumani Camara moest met Portland zijn meerdere erkennen in ploeg in vorm Golden State.

Met Oklahoma City-Denver stond er voor de tweede dag op rij een duel op het menu tussen de twee topkandidaten voor de MVP-trofee, Shai Gilgeous-Alexander en Nikola Jokic. Het OKC van Gilgeous-Alexander had zondag nog afgetekend gewonnen van de Nuggets (127-103), maar vannacht draaiden de bezoekers de rollen om. Jokic was andermaal de uitblinker met 35 punten, 18 rebounds en 8 assists in de 127-140-zege van Denver. De Serviër kreeg dit keer veel steun van Jamal Murray, die voor 34 punten tekende. Thunder-ster Gilgeous-Alexander moest vrede nemen met 25 punten. Door de zege in Oklahoma City en het verlies van de LA Lakers (zonder de geblesseerde LeBron James) in Brooklyn worden de Nuggets opnieuw de nummer 2 in het Westen, wel nog steeds op ruime afstand van leider OKC.

Verlies voor Camara

Nog in het Westen verloor Portland vannacht met 130-120 op het veld van ploeg in vorm Golden State. Voor de Warriors was het de 5e zege op een rij. Golden State heeft nu 12 van zijn 14 wedstrijden sinds de komst van Jimmy Butler gewonnen. Steph Curry was goed voor 24 punten en heeft na vannacht nog 2 driepunters nodig om als eerste de kaap van de 4.000 driepunters te ronden. Vannacht gooide de beste shotter aller tijden 5 bommen binnen. Bij Portland stond onze landgenoot Toumani Camara 37 minuten op het veld. Daarin maakte hij 7 punten. Hij liet ook 4 steals noteren en één knap blockshot.

De 10 hoogtepunten van vannacht in de NBA:

Alle uitslagen van dinsdagnacht:

Atlanta - Philadelphia 132-123

Boston - Utah 144-108

Brooklyn - LA Lakers 111-108

Miami - Charlotte 102-105





Toronto - Washington 119-104

Chicago - Indiana 121-103

Houston - Orlando 97-84

Memphis - Phoenix 120-118





Oklahoma City - Denver 127-140

San Antonio - Dallas 129-133

Golden State - Portland 130-120

Sacramento - New York 104-133

De stand in de NBA: