VIDEO - Toumani Camara pakt uit met poster dunk (tot genoegen van Stephen Curry?)

Met 7 punten, 5 rebounds en 5 assists deed Toumani Camara zijn duit in het zakje voor Portland, maar toch zal hij vooral twee punten van zijn totaal onthouden. In het tweede kwart pakte hij uit met een heerlijke poster dunk.

De fans van Portland hadden minder reden om na te genieten, want de Trail Blazers verloren wel met 112-119 tegen Detroit. Cade Cunningham leidde de bezoekers naar de winst met 28 punten.

Voor Portland was het de 37e nederlaag van het seizoen, tegen 28 zeges. Het team uit Oregon blijft 12e in de Western Conference. Detroit won voor de 36e keer dit seizoen (29 nederlagen) en is voorlopig 6e in de Eastern Conference.

Oklahoma City was in de topper van de Western Conference met 127-103 een maat te groot voor Denver. Shai Gilgeous-Alexander, de Canadese sterspeler van de Thunder, eiste andermaal de hoofdrol op met 40 punten te scoren.

Nikola Jokic, dé sterkhouder in het kamp van de Nuggets, greep net naast een nieuwe triple-double (24 punten, 13 rebounds, 9 assists).

OKC, nog steeds zonder Ajay Mitchell (teenblessure), voert het klassement in het westen aan met 53 zeges in 64 matchen, voor de LA Lakers en Denver.

Cleveland, de nummer 1 in de Eastern Conference, doet nog iets beter met 54 overwinningen (in 64 duels). De Cavaliers klopten zondag de Milwaukee Bucks met 100-112 en behaalden zo een 14e opeenvolgende zege.