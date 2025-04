Haasrode Leuven wint makkelijk tegen Nova Tech Lycurgus en mag naar halve finales in Belgische play-offs

Winst volstond voor Haasrode Leuven om de BeNe Conference zeker als tweede beste Belgische ploeg af te sluiten. Dat levert een rechtstreeks ticket voor de play-offs in de vaderlandse competitie op.

Nova Tech Lycurgus is op papier de lastigste Nederlandse tegenstander, maar het kon weinig weerwerk bieden tegen Haasrode Leuven. In elke set was er snel een kloofje in het voordeel van de thuisploeg.

Met 25-16, 25-22 en 25-19 bleven de drie punten vlot in België. Hoekspeler Ryan Poole (15 punten) was de beste scoorder. Haasrode Leuven verloor nog maar twee sets in de BeNe Conference en kan dus een foutloos rapport voorleggen.

Zo staat nu vast dat Aalst en Achel naar de kwartfinales in de Belgische play-offs worden verwezen. Daarin wachten Menen en Maaseik, die ook al zeker zijn van de top 2 in de Challenge Play-off.