United en City verdelen de buit in spektakelarme stadsderby, De Bruyne en Doku kunnen stempel niet drukken

Rust: 0-0

Ref John Brooks stuurt de 22 acteurs richting de kleedkamers, 0-0 is de ruststand.



De Manchester Derby begon nochtans met veel buskruit, vooral de snelle flanken van United deden City pijn onder leiding van Bruno Fernandes. De rode storm ging daarna even snel weer liggen en City groeide langzaam in de partij. Toch slaagden ze er niet in de thuisploeg écht pijn te doen.



Zo blijven we uiteindelijk toch wat op onze honger zitten na de eerste 45 minuten. Zorgt KDB in de tweede helft wél voor een sprankeltje magie?