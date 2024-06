Kan Almeida in afsluitende klimtijdrit in Zwitserland ploegmaat Yates nog naar de kroon steken?

UAE-dominantie

Het was de voorbije dagen al UAE wat de klok sloeg in Zwitserland. Terwijl leider Adam Yates twee bergritten won, viel de vrijdagrit in het mandje van ploegmaat João Almeida. Beide tenoren mogen zondag onderling uitmaken wie de rittenkoers wint.



De wedstrijd eindigt met een klimtijdrit van 16 kilometer. Yates heeft met een voorsprong van een halve minuut uitstekende papieren, al is Almeida op papier wel de betere tijdrijder.



