Servische bondscoach kijkt uit naar "open match" tegen topfavoriet Engeland: "We gaan niet afwachten"

"Open wedstrijd"

Servië verschijnt morgen voor het eerst sinds het EK van 2000 - toen onder de vlag van Joegoslavië - nog eens op een Europees kampioenschap. "Sommige spelers hier waren zelfs nog niet geboren toen we er het laatst stonden", grapte bondscoach Dragan Stojkovic.



"Maar we hebben deze kwalificatie verdiend. En we zijn een ploeg die wil voetballen. We willen ons talent tonen en gaan dat ook effectief doen op dit EK", besloot de trainer, die een "open wedstrijd" verwacht. "We zijn geen ploeg die gaat afwachten en staan kijken naar Engeland."