Amerikaanse revelatie Gretchen Walsh zwemt in footballstadion naar wereldrecord op de 100m vlinderslag

Op de Amerikaanse zwemtrials voor de Olympische Spelen heeft Gretchen Walsh het wereldrecord op de 100 meter vlinderslag gebroken. De 21-jarige Walsh, een van dé opkomende talenten in de zwemsport, deed dat in het Lucas Coil Stadium, de arena van NFL-ploeg Indianapolis Colts.

Zwemmen in een American footballstadion? In de VS kan het. Voor de olympische zwemtrials werd er in het multifunctionele Lucas Oil Stadium, de thuisbasis van NFL-ploeg Indianapolis Colts, een 50 meterbad tevoorschijn getoverd.

Het stadion biedt plaats aan 70.000 mensen, maar zelfs met overwegend lege tribunes inspireerde de bijzondere locatie zwemster Gretchen Walsh tot een topprestatie.

De 21-jarige Amerikaanse is een van de meest veelbelovende talenten in de zwemsport en zette die status zaterdag in de verf. Op de 100 meter vlinderslag deed ze een hap van het vorige wereldrecord van de Zweedse Sara Sjöstrom dat 55"48 bedroeg. Welsh klokte af in 55"18.

"Ik dacht dat ik doodging", reageerde Walsh. "Ik wist niet dat ik zo snel ging. En blijkbaar ging het te snel. Ik wist gewoon dat ik een snelle tijd wilde neerzetten en nu ben ik hier - een wereldrecordhouder. En ik heb nog groeimarge."