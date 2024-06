Sam Van Rossom weet nog niet waar toekomst ligt na laatste match: "Of ik in het basket blijf? Mogelijk"

"Ik ben heel blij voor iedereen. Ik besef nog niet helemaal dat het voor mij nu gedaan is. Dat volgt misschien als we naar huis vertrekken. Ik denk dat de beslissing om te stoppen de juiste is, ook al gaat het goed met mijn knie momenteel."

We mogen zo'n talent als Sam niet laten gaan. We moeten een manier vinden waarop hij ons kan blijven inspireren.

We mogen zo'n talent als Sam niet laten gaan. We moeten een manier vinden waarop hij ons kan blijven inspireren.

"Ik zou het lastig vinden om mijn prestaties achteruit te zien gaan. Als klein jongetje had ik nooit van zo'n mooie carrière durven dromen. Ik ben heel tevreden. Wat ik het meest zal missen? Waarschijnlijk de vriendschappen in de kleedkamers, en het spel zelf natuurlijk."



Van Rossom weet nog niet wat hij nu gaat doen. "Ik ga eerst even rusten. Daarna is het mogelijk dat ik in de basketbalsport blijf. We zullen zien."



Zijn coach Dario Gjergja had ook nog lovende woorden voor Van Rossom. "We mogen zo'n talent niet laten gaan. Na alles wat een icoon als Sam voor het Belgische basketbal heeft gedaan, moeten we een manier vinden waarop Sam ons kan blijven inspireren."