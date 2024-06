Oostende klopt Leiden een tweede keer en zet nu ook de BNXT League in de prijzenkast

Oostende is de grote slokop van het basketbalseizoen. De Belgische titel was al afgevinkt, vanavond heeft het ook de BNXT League voor het eerst kunnen winnen. Leiden, de Nederlandse finalist, verloor het tweede finaleduel en ligt tegen het canvas.

In eigen land had Oostende begin deze maand al een 13e landstitel op een rij veroverd, maar aan de kust was de honger nog niet gestild.

Leiden moest het volgende slachtoffer worden in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse competitie.

In de finale (best-of-3) won Oostende maandag al het eerste luik voor eigen volk, in Nederland werd de klus vanavond geklaard.

66-79 was het duidelijke verschil tegen de Nederlandse kampioen.

Khalil-Ullah Ahmad (24 ptn) werd de topschutter voor Oostende. Hij werd bijgestaan door Damien Jefferson (17 ptn) en Jean Salumu (14 ptn).

Leiden had de vorige twee edities gewonnen. Vorig jaar versloeg het Oostende in de finale.