Bergen yoghurt en reiniging na de race: het opvallende Britse afweergeschut voor "vervuilde" olympische triatlon

Een soepdieet of zelfs een Gin Tonic-dieet kenden we al, maar had u al gehoord van het yoghurt-dieet? De komende weken zullen de Britse atleten gezamenlijk bergen yoghurt eten om zich voor te bereiden voor de olympische triatlon. Niet voor de extra proteïnen, wel als afweergeschut voor het vervuilde water van de Seine. "Het moet helpen om infecties te voorkomen", legt diëtiste Jana Kampens uit.

"In yoghurt zitten er nu eenmaal veel probiotica, die helpen om allerlei maag- en darminfecties te voorkomen", legt Jana Kampens, diëtiste bij het Centrum Sportgeneeskunde van het UZ Gent, uit.

Het was toch even slikken voor de Britse triatleten wanneer ze hun gespecialiseerde dieet voor de Olympische Spelen te horen kregen. Opvallend: er staat de komende weken heel wat yoghurt op het menu.

Nu al beginnen met het aangepaste dieet is zeker nodig.

Toch is één potje bij het ontbijt lang niet goed genoeg.





"Je hebt grote hoeveelheden over een langere periode nodig vooraleer het effectief werkt. Je kunt je darmbacteriën niet van de ene op de andere dag veranderen. Nu al beginnen met het aangepaste dieet is zeker nodig."

Een nieuw wondermiddel? "Neen, zo zou ik het niet noemen, maar het helpt zeker ter ondersteuning van het lichaam. Het werkt ook niet alleen tegen infecties. Probiotica helpen ook om voedingsstoffen beter op te nemen, je algemene bot- en mentale gezondheid hebben er ook baat bij."

Het eten van kilo's yoghurt in de komende weken is ook niet de enige maatregel die de Britse triatleten zullen treffen om zich te wapenen voor de vervuilde Seine. Na het zwemmen in Parijs zullen de lichamen van de atleten ook telkens grondig gedesinfecteerd worden.

Ook dat is een slimme zet volgens Kampens. "Want zo voorkom je dat de bacteriën die nog op je handen of lichaam zitten niet mee naar binnen glippen wanneer de atleten bijvoorbeeld meteen hun hersteldrank drinken."



Benieuwd wat de Belgen nog uit hun hoed toveren.