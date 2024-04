Olympische triatlon dreigt duatlon te worden door vervuilde Seine: "Heb liever dat ze de boel dan uitstellen"

De olympische triatlon dreigt in het water te vallen. Omdat het vervuilingsprobleem van de Seine (voorlopig) niet opgelost geraakt, wordt er gekeken naar een duatlon als noodoplossing: lopen-fietsen-lopen. Hoe waarschijnlijk is dat en wat zou een olympische duatlon betekenen voor de Belgische atleten? U hoort het in Sporza Daily.

Die laatste 'oplossing' zorgt natuurlijk voor heel wat commotie. Ook onze Belgische triatleten Jelle Geens en Jolien Vermeylen krabden zich even in de haren bij het horen van de "lopen-fietsen-lopen"-piste.

Zo wordt er steeds luider nagedacht over een noodoplossing voor onder meer de olympische triatlon. Hoewel de atleten zelf niet op de hoogte werden gebracht, liggen er alvast twee opties op tafel: de triatlon verlaten of het zwemgedeelte schrappen.

Een dikke honderd dagen voor de Olympische Spelen zit de Parijse organisatie met zijn handen in het haar. Hoewel de gebrekkige waterkwaliteit van de Seine - waar enkele zwemdisciplines gehouden zouden worden - al langer een welbekend fenomeen is, krijgt de organisatie het probleem niet opgelost.

Hoewel Geens een atletiekachtergrond heeft, staat ook hij niet te springen voor de draconische maatregel.



"Zwemmen is mijn zwakkere discipline, ja. In principe zou ik op een duatlon dus een beter resultaat kunnen halen. Maar goed, ik ben een triatleet en geen duatleet, hé", speelt zijn trots op. "Het zou toch ook wat imagoschade opleveren voor onze sport."



Want stel je maar eens voor: olympisch triatlongoud winnen in een duatlon …



"Het geeft die titel toch wat minder glans. Voor eeuwig zou er een asterisk bij die overwinning staan. Ik wil me gewoon kunnen bewijzen als triatleet."