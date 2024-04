BMX'er Ruben Gommers geniet van dubbele zege in Tsjechië: "Heel na verstoorde winter"

ma 15 april 2024 21:12

BMX'er Ruben Gommers is in goeden doen. De 25-jarige crosser won afgelopen weekend twee manches in de European Cup, het niveau net onder de Wereldbeker. "Ik zat met veel twijfels, dus het is goed om te weten dat ik het nog kan."

5 dagzeges en eindwinst in de European Cup. Dat was vorig jaar het rapport van Ruben Gommers. 2024 kan opnieuw zijn jaar worden. Net als vorig seizoen schoot hij twee keer raak in Benatky (Tsjechië). Het waren zelfs vrij comfortabele zeges. "In beide wedstrijden reed ik bijna de hele race op kop. Ik was telkens bij de eerste drie na de startheuvel en ik wist dat ik verder op het parcours een van de snelsten was", reageert Gommers. Volgens hem is het niet toevallig dat hij presteert in Tsjechië. "Er is iets speciaals aan die plek. Als ik op het terrein kom, voel ik me meteen goed. Het technische parcours ligt me ook." "Ik haal enorm veel snelheid op de eerste twee heuvels. Door die zo goed te nemen, kan ik van een verloren positie meteen naar een winnende positie", zegt Gommers opgetogen.

Ruben Gommers in actie in de blauwe tenue van België (archief).

Infectie in Spanje

Het succes van Ruben Gommers is opmerkelijk, want de winter verliep allesbehalve vlekkeloos. "Eerst ging ik twee weken op stage naar Portugal en dan stond er drie weken Spanje gepland, maar daar ben ik ziek geworden." "Het was een infectie. Ik ben teruggekeerd naar België en verbleef een week in het ziekenhuis. Dat voelde niet juist, want daardoor heb ik een week niet kunnen trainen." Toch trok Gommers niet veel later naar Australië en Nieuw-Zeeland. Daar vonden vier manches van de Wereldbeker plaats. "Ik had nooit het gevoel dat ik er echt klaar voor was. Er was veel achterstand in te halen en dat lukte niet. Ik liep achter de feiten aan."

Ik dacht dat ik het een beetje kwijt was. Ruben Gommers

Toch was hij meteen bij de zaak. In de eerste Wereldbekers sneuvelde hij in de kwartfinales, een puike prestatie kort na de ziekte. Een kleine twee maanden later gaat het nog beter. In de European Cup in Zolder werd hij 3e en in Tsjechië stond hij twee keer op het hoogste schavotje. "Die derde plek gaf me vertrouwen", zegt Gommers. "Die twee zeges zijn wel goed om te weten dat ik het nog effectief kan, want ik had toch wat twijfels. Ik dacht dat ik het een beetje kwijt was."

Bij de mannen is Ruben Gommers de beste Belgische troef.

Via VS en Verona naar Parijs

Voor Gommers komen er belangrijke weken aan, met eerst tripjes naar Oklahoma en South Carolina. "Volgende week vertrek ik voor de laatste Wereldbekermanches in de Verenigde Staten. Ik blijf er dan voor het WK." Hij kijkt uit naar die afspraken, met een realistische blik. "Het is iets moeilijker. Iedereen is er bij, dus het zal anders zijn dan de Europese rondes. Ik hoop er goed te presteren met het oog op Parijs." Samen met het EK in Verona (begin juni) zijn die wedstrijden namelijk nog belangrijk richting de Olympische Spelen. België prijkt op dit moment op plek 10 in de olympische landenranking. Enkel de top 10 mag zeker een renner sturen naar Parijs. "We hebben een mooie voorsprong op de 11e. Het ziet er dus goed uit, maar er zijn nog wat belangrijke wedstrijden die bepalen of we mogen gaan of niet." Na het EK sluit de ranking.

Je moet naar de Spelen gaan om het hoogst haalbare te bereiken. Ruben Gommers