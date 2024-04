BEKIJK - John Higgins ontsnapt miraculeus: 62-0 achter in decider, maar wel kwartfinalist op WK snooker

John Higgins door oog van de naald naar kwartfinale

John Higgin maakt nog altijd kans om voor een vijfde keer wereldkampioen te worden. De 48-jarige Schot moest tegen 's werelds nummer 3 Mark Allen uit Noord-Ierland 5 spelletjes op een rij prijsgeven: van 7-5 voor naar 7-10 achter.



Allen had nog 3 spelletjes nodig, maar Higgins maakte er 10-10 van. Vanaf dan won elk om beurten een frame, maar het was wel Allen die altijd in polepositie lag.



Ook bij 12-12 in de decider had de Noord-Ier de beste uitgangspositie. Hij kwam 62-0 voor en had nog 1 rode bal nodig om de partij naar zich toe te trekken, maar hij miste.



Higgins moest rekenen en had een geweldige dubbel nodig: hij speelde de rode bal over de band naar de overkant in de pocket. Zo kwam hij mooi uit op zwart en kon hij de tafel Daarna veegde hij de tafel schoonvegen. Hij had de laatste zwarte bal nodig om 62-71 te winnen.



Bij de laatste 8 wacht Kyren Wilson op Higgins.De Engelsman wipte landgenoot Joe O'Connor met 6-13.