Hink-stap-springlegende Yulimar Rojas moet passen voor Olympische Spelen: "Mijn hart is gebroken"

Yulimar Rojas is een naam als een klok in de atletiek. De Venezolaanse atlete is de regerende olympische kampioene in het hink-stap-springen en ook de wereldrecordhoudster in die discipline.

Komende zomer zou Rojas de topfavoriete zijn voor een nieuwe gouden medaille in Parijs, maar een blessure gooit roet in het eten. Een letsel aan de linkerachillespees dwingt haar tot een forfait.

"Mijn hart is gebroken", schrijft Rojas in een emotioneel bericht op sociale media. "Op training voelde ik bij een sprong meteen een hevige pijn. Nadien bleek het om de achillespees te gaan. Hierdoor zal ik niet kunnen deelnemen aan de Spelen."