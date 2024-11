"En nu? Chillen met een meisje, natuurlijk": wij volgden Victor Schelstraete tijdens langverwachte profkamp

Goudeerlijk in interviews, angstaanjagend in de ring. België blijft in de ban van bokser Victor Schelstraete. Hij introduceerde zich op de Spelen en liet dit weekend opnieuw van zich spreken met zijn langverwachte profkamp - die eindigde met een TKO-overwinning. "Niet veel mensen overleven het wanneer ik je daar raak", vertelt Schelstraete.

Sinds de Spelen is hij de chouchou van sportminnend België geworden, maar vergis je niet: Victor Schelstraete blijft vooral een roofdier in de ring.



Na jaren bij de amateurs gebokst te hebben om zijn olympische droom waar te maken, keerde de 28-jarige Schelstraete dit weekend terug in het profcircuit. Een kamp tegen de 37-jarige Fransman Fabrice Lewis Menayame - meer verloren dan gewonnen in zijn carrière - moest voor een kickstart zorgen.

En na enkele mokerslagen in de derde ronde was de TKO al een feit.

"Eerlijk, ik had wel nog wat ringroest", deed Schelstraete zijn verhaal. Na de Spelen heb ik een lange pauze achter de rug en het was ook mijn eerste profkamp in een lange tijd. Ik moest het tempo dus nog wat gewoon worden."