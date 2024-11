Als recreant in de voetsporen van Tadej Pogacar: wordt AI de trainer van de toekomst?

di 26 november 2024 17:00

Moeten coaches stilaan vrezen voor hun job? Artificiële intelIigentie claimt de laatste jaren steeds harder zijn plek in de sportwereld, ook in Vlaanderen loopt het helemaal los. De spin-off Brailsports is er een perfect voorbeeld van. "Onze data hielpen Victor Campenaerts bij zijn zege in de Tour", pronkt CEO Erika Lutin in Sporza Daily.

Voetballers met sportbeha's, Mathieu van der Poel met zijn Whoopbandje of onze nationale hockeyvrouwen met een opvallend snufje op hun bovenarm. Het is maar een kleine greep uit de immense reeks aan voorbeelden van technologie in de sport. En daar lijkt niet meteen een einde aan te komen, want ook in Vlaanderen is er een spin-off die hoge ogen gooit met artificiële intelligentie. "We hebben een software ontwikkeld die coaches meer inzicht kan leveren in het trainingsproces van hun atleten", is CEO van Brailsports Erika Lutin trots. "Die atleten dragen meerdere sensoren, denk maar aan een powermeter op de fiets" - want voorlopig ligt de focus van Brailsports op het wielrennen. "Wij kunnen kijken naar de combinatie van de interne load - wat doet het hart? - en de kracht die de renners leveren. Bovendien kunnen we ook naar de geschiedenis kijken om te zien welke trends die persoon meemaakt." "Is er een stijgende trend? Hoe was de opbouw naar een koers? AI leert ons dankzij die combinatie heel veel over de vorm van renners."

Uiteindelijk willen we ook elke recreant ondersteunen alsof ze Tadej Pogacar zijn. Erika Lutin, CEO Brailsports

Toegegeven: het klinkt allemaal wat ingewikkeld en voor een recreatieve sporter een ver-van-mijn-bedshow. Maar voor hoelang nog? "Want we starten in het professionele netwerk, maar uiteindelijk willen we onze technologie ook tot bij de recreant krijgen", klinkt het bij de Vlaamse spin-off. "We willen iedereen ondersteunen alsof hij Tadej Pogacar is." Straffe kost, begeleiding op het niveau van een wereldkampioen. En vooral ook op maat van elke individuele sporter. "Vandaag de dag gebruiken de modellen eigenlijk nog dezelfde parameters voor iedereen." "Wij hebben de vertaling van trainingsresultaten veel persoonlijker gemaakt. Een klimmer recupereert anders dan een sprinter."

Krijgen recreanten binnenkort dezelfde steun als Pogacar?

Ticketje voor de Spelen

Naast klimmers en sprinters werkt het systeem ook perfect voor renners als Victor Campenaerts. Zijn krachttoer in rit 18 van de afgelopen Tour? Daarvoor hielp AI hem een handje. "Afgelopen jaar piloteerden we ons project bij Lotto - Dstny", legt Lutin uit. "En komend seizoen werken we samen met Cofidis. In de Tour kwam een van onze handige tools alvast van pas." "In een overzicht staan de gezondheidsparameters van alle atleten. Met kleurtjes kunnen ze zien of ze in normale vorm verkeren of niet. Zo zagen we dat Campenaerts enkele dagen voor rit 18 nog redelijk in het rood aan het gaan was." "Dan hebben ze beslist om enkele dagen rustiger te blijven en die strategie werd heel duidelijk in de data. Hij was op tijd hersteld en kon die etappe winnen."

AI in de sport is voorlopig nog moeilijk bruikbaar. John Heymans

Een toevalstreffer? Niets van. Ook in de atletiek heeft een landgenoot de succesformule van AI ontdekt. "Ik heb ChatGPT gebruikt om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen", vertelt John Heymans in de podcast. "Ik was nog niet op niveau om me makkelijk te kwalificeren, dus moest ik alles optimaliseren." "Een algoritme van ChatGPT heeft mijn wedstrijdkeuze verbeterd en zo ben ik helemaal opgeschoven op de wereldranking." Maar helemaal overtuigd is de atleet toch niet. "AI in de sport is voorlopig nog moeilijk bruikbaar", oppert hij. "We kunnen daarvoor nog te weinig parameters meten." "De conclusies zijn voorlopig dus nog allemaal vrij beperkt."

Campenaerts was op tijd hersteld.

Trainer van de toekomst?

Ook Paul Van Den Bosch, coach van onder meer Thibau Nys, zit met gemengde gevoelens over de waarde van AI. "Het heeft uiteraard veel meer mogelijkheden dan de trainer zelf." "Het is een stroom van informatie die we binnenkrijgen. Je kan die als coach niet meer alleen verwerken, dus is het handig dat AI orde kan scheppen en het belangrijkste eruithaalt." Maar vrezen voor zijn plek - of die van andere trainers? Dat zit er voorlopig nog niet in. "De info van AI geeft namelijk niets weg over hoe de atleet zich voelt. Het is dus enkel een ondersteuning van de human touch." "Ik geloof persoonlijk niet in de vervanging van coaches door AI. Je zou eens moeten weten hoeveel gesprekken met een atleet er nodig zijn om de trainingen te finetunen."

Ik denk dat het menselijke aspect niet vervangen kan worden door het machinale. Paul Van Den Bosch