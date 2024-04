Zwemkampioene Laure Manaudou is eerste Franse fakkeldrager voor Olympische Spelen in Parijs

Manaudou krijgt de fakkel in handen van de Griekse roeier Stefanos Ntouskos, die als allereerste het olympische vuur ontvangt tijdens de traditionele ceremonie.



De naam van de olympische skiffkampioen van 2021 was al eerder bekend. Hij is de eerste en Manaudou de tweede van ongeveer 600 fakkeldragers die de vlam in een estafette van 11 dagen meer dan 5.000 kilometer doorheen Griekenland naar het Stadion Panathinaiko in Athene zal brengen.



Op vrijdag 26 april wordt de vlam overgedragen aan de organisatoren van de Spelen in Parijs. Aan boord van de historische driemaster Belem reist de vlam van Piraeus naar Marseille, waar op 8 mei een nieuwe fakkeltocht door Frankrijk begint.



Die eindigt op 7 juni in Brest in Bretagne. Van 8 tot 17 juni gaat de vlam opnieuw de boot op voor een tocht langs de Franse koloniën Polynesië, Guyana, Réunion en Martinique.



Op 18 juni legt ze aan in Nice en gaat het richting Parijs, waar het olympisch vuur tijdens de openingsceremonie op vrijdag 26 juli aangestoken wordt.