Hebben de Red Flames nood aan een nieuwe wind? "De bondscoach heeft zijn limiet bereikt"

"Ik vond het positief dat de bond die ambitie uitsprak, maar het is wel hoog gegrepen", schat ex-Red Flame en algemene directrice van Standard Fémina Ingrid Vanherle in. "We mogen geen stappen overslaan, maar er moeten er wel genomen worden."



"Een eerste stap is je binnenlandse competitie naar een niveau hoger te tillen. Ik ben het dan ook niet eens met het standpunt dat (toekomstige) Flames de stap naar het buitenland moeten zetten."

Daarnaast vindt Vanherle het ook tijd om intern grondig te analyseren hoe het verder moet, al dan niet met bondscoach Ives Serneels (momenteel out met long covid, red.) - die sinds 2011 aan het roer staat bij de Flames.



"Ik heb het al meerdere keren gezegd: chapeau voor wat hij gedaan heeft voor de nationale ploeg en het Belgische vrouwenvoetbal, maar ik denk dat hij op dit moment zijn limiet bereikt heeft. Er is nood aan verademing, een andere kijk, een nieuwe manier van werken en coachen. En dit zeg ik zonder persoonlijk op Ives Serneels te spelen."