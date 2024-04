"Alsof er flashbacks door onze hoofden flitsten": Flames zoeken naar antwoorden na slappe start

di 9 april 2024 22:08

Een valse start die veel vraagtekens opriep. Na de 0-7-opdoffer tegen Spanje konden de Red Flames zich in een bijzonder slappe eerste helft tegen Denemarken niet herpakken. Opeens lijkt de euforie van de Nations League-campagne - met stuntzeges tegen Nederland en Engeland - ver weg. "We moeten met de druk leren ongaan", was interim-bondscoach Van Der Haegen eerlijk.

De 0-7 tegen Spanje zinderde duidelijk nog na bij de Red Flames.

De Belgische vrouwen begonnen onherkenbaar aan hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken - dé te kloppen ploeg voor de tweede plaats - en keken na een slappe eerste helft alweer tegen een 0-3-achterstand aan.

"We kunnen dit enkel mentaal verklaren", begreep ook interim-bondscoach Kris Van Der Haegen de behoudendheid van zijn team niet.

"Niemand had gevraagd om zo laag te spelen en enkel aan verdedigen te denken. We wilden wel een blok zetten, maar hebben toch vooral getraind om aan de bal door de linies te breken - zoals we in de tweede helft deden."

Bij de eerste tegentreffer kregen we een mentale tik. Kris Van Der Haegen

Vooral na de eerste tegentreffer sloop de schrik duidelijk in de ploeg. "We kregen toen echt een mentale tik. Alsof er flashbacks naar vrijdag (toen verloren de Flames met 0-7 van Spanje, red.) door de hoofden flitsten: 'we zullen toch niet opnieuw een zware pandoering incasseren?'"



Het trainerskorps had nochtans geanticipeerd op de mentale littekens van de nederlaag tegen Spanje. "We hebben gisteren nog een workshop gedaan om die wedstrijd van vrijdag achter ons te laten. Maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan."

In de tweede helft slaagden de Flames er wel in om zich te herpakken. De Belgen kropen uit hun egelstelling en begonnen weer te voetballen. "Dat zal alvast deugd gedaan hebben. Hopelijk kunnen we met deze herinnering toeleven naar de volgende wedstrijd."

Zo kropen de Flames nog dichterbij tot 4-2. "En als die kopbal van Kassandra Missipo binnengaat, begint Denemarken weer te bibberen. Zo zie je maar hoe snel het mentaal kan switchen in het hoofd."

11 tegendoelpunten