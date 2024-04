Onze commentatoren zien dat Flames nog stappen moeten zetten tegen sterke landen: "En dat begint met durf"

Een rollercoaster aan emoties voor ons commentaarduo. Imke Courtois en Eddy Demarez zagen de Red Flames weifelend beginnen tegen Denemarken, maar in het slot een ander gelaat tonen. Een kleine opsteker. "Maar we moeten ook vooral onthouden dat de Flames 0 op 6 pakken", vertelt Courtois.

"Intrinsiek zijn er ook veel kwaliteiten. We wisten dat het een moeilijke tegenstander was, maar wel een die we aankunnen. Het leek een pijnlijke avond te worden, maar na de rust was er toch een opsteker."

Imke: "Die 3-0 aan de rust hadden we niet verwacht, eerlijk gezegd. We wisten op voorhand dat Denemarken veel ervaring heeft op eindtoernooien."

Eddy: "Het was een rollercoaster. Na de eerste helft waren we misschien onze energie wat kwijt, nu voel ik toch adrenaline."

Eddy: "Ook omdat het succesvol was tegen Engeland en Nederland?"

Imke: "Dat is natuurlijk ook een optie. Want er waren voorbeelden van dat het goed verliep: compact spelen met de focus op verdedigen."

"Gelukkig kregen de Flames wel ademruimte door te wisselen en namen ze de wedstrijd in handen. Ook omdat Denemarken dacht dat het gespeeld was en ze volledig inzakten."

Eddy: "Dan durfden we plots wel die bal vooruit te spelen en lukten de combinaties."



Imke: "In de eerste helft was de wil er wel, maar was er geen beweging voorin. Het was wat inspiratieloos. Was het dan vrees om iets te forceren? Geen idee, maar vanaf de hoofden vrij waren, was het wel leuk om te kijken."

"We moeten wel onthouden dat de Flames 0 op 6 pakken. Maar goed, de mentale weerbaarheid moeten we meenemen uit deze match."

Eddy: "Conclusie na deze wedstrijden: het wordt heel moeilijk voor de Flames om zich bij de top 2 te scharen. Maar het kan wel tegen dit Denemarken. Ze moeten gewoon de film van dat laatste halfuur opnieuw afspelen."



Imke: "We spelen tegen sterke, grote landen. Dat is een leerproces waar er stappen in gezet moeten worden. En dat begint met durf. Dus ik zou zeggen: maak vooral het spel tegen Tsjechië (thuis op 31/5, red)."