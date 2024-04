Komt de droom van LeBron James uit? Zijn zoon Bronny is op weg naar de NBA

Bronny James, de 19-jarige zoon van basketballegende LeBron James, wil net als zijn vader een toekomst in de NBA uitbouwen. James junior bevestigde dat hij zich beschikbaar stelt voor de draft.

In de jaarlijkse draft kunnen NBA-teams nieuwe spelers oppikken uit een poel van jonge talenten. Bronny James maakt binnenkort deel uit van die draft.

Vader en zoon in hetzelfde team?

Bronny James was actief in het Amerikaanse universiteitskampioenschap (NCAA). Als guard verdedigde hij er de kleuren van USC (University of South California).

Als James jr. niet wordt geselecteerd voor de draft van 2024 (eind juni), wil hij verder groeien in de NCAA.

Lukt het hem om te promoveren naar de NBA, dan droomt zijn vader ervan om samen op het terrein te staan.

Het contract van LeBron James bij de LA Lakers loopt in de zomer van 2025 af, maar de topspeler kan daar komende zomer uitstappen en als free agent voor een ander team kiezen.