Double-double met grote D: Victor Wembanyama vergalt 61-puntenfeestje van Brunson met eigen recordmatch

Met een rake driepunter in overtime zorgde hij voor beteuterde gezichten bij de New York Knicks. Victor Wembanyama heeft vannacht zijn potentieel kracht bij gezet met een beresterke prestatie. De Franse reus was goed voor 40 punten en 20 rebounds, een persoonlijk record in de NBA. Zo vergalde hij het feestje van Jalen Brunson met zijn 61 punten.