Toumani Camara en zijn collega-rookies van Portland zijn niet opgewassen tegen ploeg in vorm Houston

Portland werd dit weekend tegen Denver pas de 2e ploeg sinds begin de jaren 70 die met 5 rookies aan een wedstrijd begon. Ook tegen Houston begon hetzelfde kwintet eerstejaarsprofs - met ook Toumani Camara - aan de match.

De jonkies hadden in het eerste quarter even een voorsprong van 9 punten, maar daarna nam de thuisploeg het commando over om niet meer om te zien. De Rockets stoomden naar hun 9e overwinning op rij: 110-92. Jalen Green was de uitblinker met 27 punten.

Niemand in de NBA kan op dit moment een langere reeks voorleggen en dankzij die zeges is Houston opgeklommen naar de 11e plaats in de Western Conference, op een zucht van de top 10. Na het reguliere seizoen spelen de nummers 7 tot en met 10 play-ins voor de laatste 2 play-offstickets.

Toumani Camara stond tegen Houston 35 minuten op het parket. Daarin was hij goed voor 12 punten, 5 rebounds, 2 steals en 2 blocks.