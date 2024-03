Toumani Camara ziet ploegmaats Ayton en Simons uitblinken in overwinning tegen Atlanta

Portland had 4 van zijn laatste 5 wedstrijden verloren, maar tegen Atlanta - de nummer 10 uit de Eastern Conference - was het nog eens prijs voor Toumani Camara en zijn maats.

Onze landgenoot stond in de basis en was in 30 minuten goed voor 3 punten, 6 rebounds en 3 assists in een 106-102-zege van de Blazers.

De uitblinker was center Deandre Ayton. Hij was goed voor 33 punten en 19 rebounds. Anfernee Simons kroonde zich tot topschutter van de wedstrijd met 36 punten.