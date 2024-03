Toumani Camara en Portland leggen na verlengingen Toronto over de knie, Dallas viert recordman Doncic

Het gaat de Portland Trail Blazers dit seizoen niet echt voor de wind in de NBA. Gisteren smeerden de Houston Rockets het team van Camara al een 45e seizoensnederlaag aan.



Tegen de Toronto Raptors was een reactie dan ook welgekomen. Camara en co behielden tot het einde van het derde quarter een geruststellende bonus, maar in het laatste quarter kwamen de bezoekers nog helemaal terug.



Uiteindelijk ontpopte Deandre Ayton zich in de verlengingen tot de grote man bij de thuisploeg. Met 30 punten en 19 rebounds keerde hij meteen terug in stijl na zijn blessure.



Ook Camara zelf deed zijn duit in het zakje met 15 punten, 9 rebounds en 4 assists. Ondanks de zege blijft Portland wel voorlaatste in de Western Conference (18 zeges, 45 nederlagen).