BEKIJK: Zonder LeBron James winnen LA Lakers in Milwaukee na spectaculaire comeback en 2 verlengingen

"It ain't over till the fat lady sings", luidt het spreekwoord, het Engelse equivalent van "het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is".

Want hoezeer Milwaukee de match tegen de LA Lakers ook onder controle leken te hebben, de bezoekers gaven niet op. Zelfs niet bij een achterstand van 19 punten in het 4e quarter en zonder LeBron James, die geblesseerd toekeek vanaf de bank.

Uitblinker Austin Reaves ontbond zijn duivels en ook Anthony Davis deed zijn duit in het zakje om alsnog een verlenging af te dwingen. Pas in die 1e verlenging konden de Lakers voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong komen, maar de Bucks sleepten nog een 2e overtime uit het vuur.

Daarin was de puf er langs beide kanten uit, want in de eerste 3 minuten werd niet gescoord. Daarna was het Reaves die met een driepunter de match definitief deed kantelen in het voordeel van de Lakers. De bezoekers haalden het uiteindelijk met 124-128.

Reaves was met 29 punten, 14 rebounds en 10 assists goed voor een triple-double. Anthony Davis deed er 34 punten en 23 rebounds bovenop.

Bij de thuisploeg liet ook Giannis Antetokounmpo een triple-double optekenen, maar daar kocht hij dus niks mee. "We moeten hiervan leren. We zullen de match opnieuw moeten bekijken om te zien waar we in de fout gegaan zijn", zuchtte de Griek.