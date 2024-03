BEKIJK: Kampioen Denver onderuit na buzzer beater van Irving, ook Adebayo verschalkt de shot clock

Na 5 opeenvolgende zeges is er een einde gekomen aan de reeks van kampioen Denver. Een buzzer beater van Kyrie Erving besliste de partij in het voordeel van Dallas. Eerder op de avond kende de wedstrijd tussen Detroit en Miami een gelijkaardige ontknoping. Daar was het Bam Adebayo van Miami die zich tot matchwinnaar kroonde.