"We hebben het te ver laten komen": onderzoek naar opmerkelijk gokschandaal zorgt voor onrust in de NBA

Een mogelijk gokschandaal zorgt voor beroering in de NBA. Toronto-speler Jontay Porter zou de voorbije maanden gokkers geïnformeerd hebben over zijn persoonlijke statistieken. De NBA laat aan de Amerikaanse sportzender ESPN weten dat de zaak onderzocht wordt.

Coach Darko Rajakovic gaf maandag toe dat hij pas sinds gisteren op de hoogte is van het onderzoek dat opgestart is. "Ik trek een blessure van een speler nooit in twijfel. Ik geloof in de oprechtheid van mijn spelers. Maar zo'n situatie als deze heb ik ook nog nooit meegemaakt."

Uit een rondvraag van ESPN bij enkele bookmakers blijkt dat er in de NBA gemiddeld zo'n 1.000 à 2.000 dollar ingezet wordt op zogenoemde " prop bets ", zoals over-unders. Voor de wedstrijd van Porter tegen de Clippers waren er evenwel pieken tot 20.000 dollar per weddenschap te zien.

Toevallig of niet trokken in dezelfde week 2 grote namen uit de NBA aan de alarmbel: All-Star Tyrese Haliburton en Cleveland-coach JB Bickerstaff. Allebei hekelden ze toenemende invloed van de gokindustrie op de sport.

"Ik voel meer druk als coach, maar dat geldt ook voor de spelers. We moeten echt opletten met hoever we sportweddenschappen toelaten en stilstaan bij de veiligheid van de mensen die erbij betrokken zijn."

Ook Bickerstaff merkt al een poosje de toenemende invloed van de gokindustrie. Hij bekende dat hij al verschillende keren bedreigd is door gokkers. "Vorig jaar kreeg iemand mijn gsm-nummer in handen. Ik ontving zieke berichten over waar ik woon en over mijn kinderen", aldus de Cleveland-coach.

Volgens Bickerstaff is de lijn tussen sport en weddenschappen nooit dunner geweest. Fans kunnen op hun telefoon live weddenschappen afsluiten in de zaal. Bij Cleveland is er ook een gokkantoor gehuisvest in de arena.

"De lijn is al meermaals overschreden. Het is al vaak gebeurd dat fans me toeroepen om spelers op het veld te laten staan, omdat ze bijvoorbeeld ingezet hebben op een zege van 10 punten of meer. Dat is krankzinnig."

"Ik begrijp ook wel de zakelijke kant van het verhaal en dat het met sport verbonden is. Maar ik vind dat we het te ver hebben laten komen."