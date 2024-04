Boston verzekert zich tegen OKC van beste NBA-rapport en thuisvoordeel in de play-offs

Boston heeft woensdagnacht in de NBA indruk gemaakt met een ruime zege (135-100) tegen de youngsters van Oklahoma City. De Celtics verzekerden zich zo van het beste rapport in de reguliere competitie en dwingen een thuisvoordeel af in de play-offs.

Met hun elfde thuisoverwinning op een rij kunnen de Celtics een tussentijds rapport van 60 overwinningen tegen 16 nederlagen voorleggen. De koploper in de Eastern Conference verzekert zich zo met het beste bilan van het seizoen van het thuisvoordeel doorheen de play-offs.



Kristaps Porzingis (27 punten en 12 rebounds) en Jayson Tatum (24 punten) maakten het verschil in het vierde kwart voor Boston. OKC (52 zeges tegenover 24 nederlagen) staat op de derde stek in het Westen.

Verder in de Eastern Conference verkeert Milwaukee ook niet in al te beste vorm. Zonder Damian Lillard, Khris Middleton en Patrick Beverley verloren de Bucks voor de tweede keer in twee dagen van een laagvlieger.

Na een uppercut tegen Washington beten ze thuis in het stof tegen Memphis (101-111). Cleveland, derde in het Oosten (46/31), verloor eveneens met 122-101 van Phoenix waardoor Milwaukee comfortabel tweede blijft (47/29).