Joel Embiid pakt bij verrassende rentree in NBA meteen scalp van topploeg Oklahoma

De Thunder van Oklahoma City zijn hun eerste plaats in het Westen kwijt en dat mogen ze Joel Embiid verwijten. De MVP van 2023 maakte 2 maanden na zijn meniscusblessure zijn terugkeer op het parket en was meteen beslissend bij de Sixers: met 24 punten zorgde hij voor 109-105.

in Embiid speelde niet meer sinds 30 januari. Op dat moment voerde hij de liga aan met gemiddeld 35,3 punten per wedstrijd, met ook 11,3 rebounds en 5,7 assists.



Zonder de Kameroens-Frans-Amerikaanse power forward viel Philadelphia terug naar de 8e plaats in het Oosten. Embiid was niet meteen verwacht afgelopen nacht.



Hij stond er wel meteen: in bijna 30 minuten was hij goed voor 24 punten, 7 assists en 6 rebounds. Het viel op dat hij voorzichtig acteerde: "Normaal kan ik een blessure snel achter mij laten. Maar deze blessure vroeg mentaal heel wat van mij", vertelde een vermoeide Embiid nadien.



De OKC stond het grootste deel van de partij op voorsprong, maar een sterk 4e quarter van de thuisploeg (36-25) maakte het verschil. Op 38 seconden van het einde kwamen de Sixers op 106-105 met 2 vrijworpen van Embiid, die daarna de zege beslechtte met een beslissende interceptie.





De Thunder verloren een 3e keer in 10 wedstrijden en zijn hun koppositie de Western Conference kwijt. OKC (52 w-23v) zakte 2 plaatsen terug, kampioen Denver (53-23) is nu eerste, gevolgd door Minnesota (52-23).



Denver klopte San Antonio (110-105) met 42 punten en 16 rebounds van Nikola Jokic. Bij de Spurs was Victor Wembanyama weer op dreef met 23 punten, 15 rebounds, 8 assists en 9 blocks.