Jonas Vingegaard en Jay Vine bij bewustzijn na zware val in Baskenland

In de Ronde van het Baskenland is Jonas Vingegaard samen met de andere favorieten zwaar ten val gekomen. Het zag er meteen lelijk uit. De Tourwinnaar werd op een draagbaar weggebracht en is intussen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ook Jay Vine (UAE) werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebacht. Beide renners zijn intussen wel bij bewustzijn en worden verder onderzocht.

Het werd een horroretappe in de Ronde van het Baskenland. In een afdaling schoof de groep met favorieten onderuit. Remco Evenepoel moest opgeven, maar stond nog wel zelf recht. Net als Primoz Roglic. Hij stapte in een gewone auto en deed teken dat de schade meevalt.

Jonas Vingegaard en Jay Vine leken er een stuk erger aan toe. De kopman van Visma-Lease a Bike bleef lang op zijn linkerzij liggen. Zijn kleding was volledig gescheurd en op zijn lichaam waren de verwondingen duidelijk zichtbaar. Nadien werd hij met een draagberrie afgevoerd en kreeg ook zuurstof toegediend.

Intussen is er toch een beetje geruststellend nieuws want Vingegaard is bij bewustzijn laat zijn ploeg weten.

"Toen we bij hem aankwamen, zagen we meteen dat het er niet goed uitzag", zegt ploegleider Addy Engels.

"Gelukkig was hij bij bewustzijn. Hij wordt nu onderzocht in het ziekenhuis, we wachten op updates."

Jay Vine lag in de greppel naast de weg. Ook hij werd met een ambulance weggebracht. Ook UAE liet niet na de val weten dat hij alleszins bij bewustzijn is en kan praten.

Bij EF zagen ze Alexander Cepeda en Sean Quinn ook vallen. Quinn moest opgeven. Ook Steff Cras (TotalEnergies) is bij bewustzijn en onderweg naar het ziekenhuis.